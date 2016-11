Vor Scheidung: Polizeieinsatz vor Lugners Villa

Nach 809 Tagen ist der Traum vom "Bis der Tod uns scheidet" für Cathy und Richard Lugner Geschichte. Im Bezirksgericht Fünfhaus unterzeichneten der umtriebige Baulöwe und das Ex- Bunny die Scheidungspapiere und setzten damit einen endgültigen Schlussstrich unter die wohl schillerndste Ehe in Österreichs Society. Aufregung hatte aber auch schon am Morgen des Scheidungstages geherrscht, denn der hatte mit einem Polizeieinsatz vor Lugners Villa begonnen ...