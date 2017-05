"Verzichte auf Fans mit politisch anderer Meinung"

Millionen an verkauften Tonträgern, mehrfach ausgezeichnet mit Musik- Awards: Adel Tawil ist am Höhepunkt seiner Karriere. Sein drittes Album "So schön anders" ist wieder ein voller Erfolg. Privat sah es während der Produktion aber anders aus: ein Rosenkrieg während der Scheidung, ein vierfacher Halswirbelbruch nach einem Badeunfall. Adel Tawil spricht offen über schwere Zeiten. Tickets für seine Österreich- Konzerte in Graz, Wien und Linz gibt es hier zu gewinnen !