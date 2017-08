"Unsere Fans kennen uns nicht aus der Castingshow"

Die Band "Tagträumer" ist nach einer selbstauferlegten Pause mit ihrem neuen Album "Undendlich Eins" zurück und rockt die Charts. Was die 5- köpfige Band aus der Steiermark in ihrer Auszeit getrieben hat, was wir von den neuen Songs erwarten können und ob man jemals den Castingshow- Stempel los wird verraten sie im Adabei- Talk. Tourdaten und Termine auf tagtraeumer.at