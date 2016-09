So feuchtfröhlich war der Wiener- Wiesn- Auftakt

Mit Pomp und Trara wurde am Donnerstag auf der Kaiserwiese im Prater das Wiener Wiesn- Fest eröffnet. Dirndl, Lederhosen, Bier und Brez'n so weit das Auge reicht. Holladrio! Österreichs größtes Brauchtumsfest geht in die sechste Runde - und der Zulauf ist enorm. Insgesamt 350.000 Besucher werden in den 18 Tagen bis zum 7. Oktober erwartet.