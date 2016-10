So ändert sich jetzt Kim Kardashians Leben!

Nach dem brutalen Raubüberfall in Paris verschanzen sich die Kardashians derzeit in ihren Häusern. Nur wenig dringt an die Öffentlichkeit. Doch eines steht fest: Kims Sucht nach Selbstdarstellung und ihre beruflichen Aufträgen sind in ihrer Prioritätenliste vorerst ganz nach unten gerutscht. Stattdessen befasst sie sich mit einem umfangreichen Sicherheitskonzept für ihre Familie.