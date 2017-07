Shitstorm gegen zu wildes "Porno- Musikvideo"

Die ukrainische Sängerin und zweifache Mutter Anna Sedokova (34) hat mit der Veröffentlichung des Musikvideos zu ihrem neuen Song einen Shitstorm im Internet ausgelöst. In dem schlüpfrigen Video tanzt ein Model halbnackt in Unterwäsche und rekelt dabei ihren Körper in eindeutigen Posen. "Es ist so nass zwischen uns", schrieb Sedokova dazu auf Instagram. Die harsche Kritik ihres Fans ließ nicht lange auf sich warten: "Das ist praktisch ein Porno! Du demütigst damit deine eigenen Kinder!"