Pierce Brosnan vergisst seine Frau Keely im Auto

Sieh her Hollywood, SO sieht wahre Liebe aus. Ex- James- Bond- Darsteller Pierce Brosnan und seine Ehefrau Keely Shaye Smith wirken selbst nach 16 Jahren Ehe immer noch sichtlich glücklich miteinander. Da kann man dem Schauspieler diesen kleinen Patzer auch mal verzeihen: Denn vor lauter Presse- Rummel vergaß er jetzt seine Frau im Auto ...