Muslima und züchtige Bunnys: Der Playboy im Wandel

Die 22- jährige Journalistin Noor Tagouri ist die erste Muslimin , die mit Kopftuch für den "Playboy" posiert und in der US- Oktoberausgabe erscheinen wird - in Turnschuhen, Jeans, schwarzer Lederjacke und Hidschab. Zwar wurde diese Premiere vielfach als Durchbruch gefeiert. Doch gab es auch harsche Kritik für den "Playboy". Playmates im Evakostüm sucht man im US- Heft bereits seit Monaten vergebens. Das Magazin setzt seit diesem Jahr auf geschmackvolle Bilder von Bunnys in Bikinis, Unterwäsche und Dessous.