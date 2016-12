Mit diesem Outfit wurde Leia zum Sexsymbol

Carrie Fisher ist am Dienstag im Alter von 60 Jahren gestorben. Sie war erst 19 Jahre alt, als sie durch die Rolle der Prinzessin Leia in George Lucas' Sternenkrieg über Nacht zum Star wurde. Leias Schnecken- Hairstyle aus "Star Wars: Episode IV - Eine neue Hoffnung" wurde bald zur Kult- Frisur. Aber erst Fishers Auftritt im knappen goldenen Bikini in "Episode VI: Die Rückkehr der Jedi- Ritter" im Jahr 1983 machte die Schauspielerin dann schlagartig zum Sexsymbol. Das Outfit gilt bis heute als eines der umstrittensten Kleidungsstücke Hollywoods. Für viele Fans der "Star Wars"- Filme ist der goldene Zweiteiler ein Kultobjekt. Andere sehen in ihm die Objektifizierung der Frau. Fisher selbst äußerte sich zu mehreren Gelegenheiten abfällig über die Bikini- Szene.