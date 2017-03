"Ich hab kein glückliches Händchen bei Frauen"

Richard Lugner ist wieder frisch verliebt. Ob diese Liebe aber eine Chance hat, steht wiederum auf einem anderen Blatt. Die Auserwählte - eine Dame, die bereits über 40 ist und die Lugner auch schon seit geraumer Zeit kennt - will nämlich nicht in die Öffentlichkeit. Es droht das Aus, bevor überhaupt etwas begonnen hat - so der Society- Baumeister im Interview mit Adabei- TV- Moderatorin Sasa Schwarzjirg, wo er zu den aktuellen Liebesdingen Stellung bezieht.