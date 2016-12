George Michael als erster "Carpool Karaoke"- Gast

Seit fünf Jahren gibt es James Cordens "Carpool Karaoke". In diesem Format fährt der "The Late Late Show"- Moderator mit Stars in einem Auto durch die Gegend und singt mit ihnen gemeinsam ihre Hits. Erster Gast war George Michael - der in diesem Sketch zeigt, dass er gut über sich lachen konnte. "Du willst ja nur nicht mit einem schwulen Mann gesehen werden", wirft Michael Corden an den Kopf, bevor er sich beleidigt abwendet - um nur kurz darauf mit ihm gemeinsam zu singen: "Baby, I'm your man." George Michael ist am ersten Weihnachtstag im Alter von nur 53 Jahren gestorben.