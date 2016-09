"Da trifft Hans Moser auf Darth Vader"

Moderatorin Sasa Schwarzjirg im Gespräch mit Jürgen Vogl - der Kabarettist erzählt im "Krone"- Studio, wer sein gefürchtetster Kritiker ist und wie es kommt, dass in seinem neuen Stück "So oder so" Hans Moser auf Darth Vader trifft. Alle Infos dazu gibt es hier: http://voglohnee.at/so- oder- so.html