Cops stellen Lohans tobende Stiefmutter ruhig

Lindsay Lohans Stiefmutter steht der Skandal- Schauspielerin offenbar in nichts nach. Kate Majors wurde vergangene Woche in Boca Raton, Florida, verhaftet, nachdem sie selbst die Polizei gerufen hatte, dann aber völlig ausflippte. Sie beschimpfte die Beamten als "Affen" und "Sklaven". Dafür bekam sie prompt die Quittung - in Form eines Sackes über dem Kopf.