"Bei manchen Fällen habe ich schlaflose Nächte"

Er kämpft wieder gegen den Pfusch: Der Bausachverständige Günther Nussbaum greift auch in der 13. "Pfusch am Bau"- Staffel verzweifelten Häuslbauern, die Opfer von Baumängeln geworden sind, unter die Arme. Im "Krone"- Studio erzählt er Moderatorin Sasa Schwarzjirg von den härtesten Fällen, wie man sich vor Pfuschern schützen kann, warum und von wem er schon angezeigt wurde und wie der Bauprofi selbst wohnt. Die neuen Folgen "Pfusch am Bau" starten am 3. April und sind ab dann jeden Montag um 20.15 Uhr auf ATV zu sehen.