"Star Wars" war letztes Jahr - was kommt heuer?

Österreich feiert am Mittwoch seinen 61. Nationalfeiertag. Die Leistungsschau unseres Bundesheeres hat letztes Jahr 1,5 Millionen Besucher in die Wiener City gelockt. Dem ein oder anderen dürfte die äußerst kuriose Showeinlage der Garde noch in Erinnerung sein: Zum "Imperial March" aus der "Star Wars"- Filmreihe und der Techno- Version des Soundtracks zu "Das Boot" wirbelten Garde- Soldaten ihre Gewehre durch die Luft und verblüfften damit ihr Publikum ... was erwartet uns heuer?