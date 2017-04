St. Petersburg: Viele Tote bei Angriff auf U- Bahn

Bei einer Explosion in der U- Bahn der russischen Millionenstadt St. Petersburg sind am Montag mindestens zehn Menschen getötet und mehr als 50 weitere verletzt worden. Der Sprengsatz explodierte laut Medienberichten in einem Zug auf der Fahrt zwischen zwei Stationen im Stadtzentrum. Präsident Wladimir Putin hält sich derzeit ebenfalls in St. Petersburg auf. Er hätte zu Gesprächen mit seinem weißrussischen Amtskollegen Alexander Lukaschenko zusammentreffen sollen.