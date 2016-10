Spricht hier die übernächste US- Präsidentin?

Michelle Obama, Noch- First- Lady der USA, hat in einer bewegenden Rede am Donnerstagabend den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump frontal angegriffen und sorgt damit seither im Web für helles Aufsehen. Trumps Verhalten und Aussagen über Frauen seien "schockierend" und "erniedrigend", so Obama. Nach dem Auftritt - die Langfassung des Videos finden Sie hier - im politisch wichtigen Swing State New Hampshire wird Michelle Obama schon von einigen US- Medien als die nächste Anwärterin für das höchste Amt im Staat gesehen ...