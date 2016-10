Wutrede im Video: "Beschissene Gegentore"

Kultklub St. Pauli steht mit dem Rücken zur Wand: Der deutsche Zweitligist befindet sich in akuter Abstiegsgefahr. Bei der Pressekonferenz am Montag platzte Trainer Ewald Lienen der Kragen, er wütete gegen seine Spieler und schimpfte: "Jedes beschissene Gegentor der vergangenen Wochen hätten wir verhindern können." Man könne nicht akzeptieren, "dass sich unsere Spieler in einer Wohlfühloase befinden".