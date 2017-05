Witzig! Neymar "versagt" - und muss pumpen

Zum Kicken der etwas anderen Art trifft sich Superstar Neymar in diesem Videos mit ein paar Kumpels. Es geht darum, in der kürzest möglichen Zeit am besten fünf Bälle aus unterschiedlichsten Position in einem kleinen Tor zu versenken - jede Sekunde zählt. Am Ende zieht Team Neymar den Kürzeren, und der Barca- Zauberer muss zur Strafe Liegestütze absolvieren.