Witzig! "Killer" Polster und Muster heiß auf Thiem

Heute startet Dominic Thiem in die Erste Bank Open in Wien. Ein Ereignis, das auch die Sport- Promis nicht kaltlässt. Thomas Muster, Stefan Koubek, Toni Polster und Co. gaben sich beim traditionellen "Rado ProAm" die Klinke in die Hand - und zeigten sich schon so richtig heiß auf Thiem.