Video: Verletzte bei Schlägereien vor Hertha- Match

Rund 60 Fußball- Fans von Hertha BSC und Eintracht Frankfurt sind am Samstag in Berlin im Ortsteil Moabit vor dem deutschen Bundesliga- Spiel der beiden Teams am Abend aneinandergeraten. Dabei sind Flaschen und andere Gegenstände geflogen, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Die Lage sei mittlerweile unter Kontrolle. Bei der Auseinandersetzung gab es auch Verletzte, die in Krankenhäuser gebracht wurden, sagte ein Polizeisprecher.