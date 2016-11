Video: Schwere Randale bei Austria- Match gegen Rom

Unrühmliche Szenen gab es im Vorfeld der Partie Austria gegen AS Roma am Donnerstagabend bei einem Scharmützel unter den Fans. Anhänger der Römer hatten vor dem Happelstadion einen Rauchkörper gezündet und in Richtung einer Gruppe Austria- Fans geworfen. Je 15 Anhänger beider Vereine gingen daraufhin aufeinander los. Eine Einheit der Polizei schritt ein und trennte die beiden Gruppen voneinander. Bei dem Vorfall wurde ein Roma- Ultra wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt festgenommen. Ein Polizist wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Auch nach dem Spiel kam es vor dem Stadion zu Auseinandersetzungen und Festnahmen.