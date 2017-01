Video: Premier- League- Profi erleidet Schädelbruch

S chock- Verletzung in der Premier League! Der ehemalige englische Teamspieler Ryan Mason von Hull City ist nach seiner schweren, im Spiel bei Chelsea erlittenen Kopfverletzung operiert worden. Der 25- Jährige hatte am Sonntag in der Partie beim Tabellenführer einen Schädelbruch erlitten, als er mit Chelsea- Verteidiger Gary Cahill zusammengeprallt war. Nach acht Minuten Behandlung wurde Mason vom Platz getragen und in eine Klinik gebracht. "Ryan ist in einem stabilen Zustand und wird voraussichtlich in den kommenden Tagen im Krankenhaus bleiben", teilte Hull City am Sonntagabend mit. Der Mittelfeldspieler war vor der Saison von Tottenham Hotspur nach Hull gewechselt.