Video: Hier kürt sich Vettel zum "Wüsten- König"

Sebastian Vettel hat im Formel- 1-Grand- Prix von Bahrain zurückgeschlagen. Der deutsche Ferrari- Star feierte am Sonntag in Sakhir seinen zweiten Saisonsieg und ist nun alleiniger WM- Leader. Eine Aufholjagd seines schärfsten Rivalen Lewis Hamilton im Mercedes kam zu spät. Der Engländer, der zuletzt in China triumphiert hatte, musste sich nach einer Fünf- Sekunden- Strafe mit Platz zwei zufriedengeben.