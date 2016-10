Video: Dieser Spickzettel- Diebstahl wird zum Hit

Der englische Zweitliga- Profi Ross Wallace sorgte am vergangenen Wochenende für die Szene des Spieltags. In der 84. Spielminute bei der Partie Huddersfield gegen Sheffield Wednesday übergab der eingewechselte Huddersfield- Profi Michael Hefele an seinen Mitspieler Elias Kachunga einen Spickzettel vom Trainer. Darauf war die taktische Formation notiert, mit der das Team weiterspielen sollte. Als Kachunga gerade die Notiz studierte, rauschte Sheffields Wallace heran und riss ihm das Stück Papier aus der Hand. Kachunga fand das im Gegensatz zu seinem Gegenspieler gar nicht witzig und holte es sich mit ernster Miene zurück. Erst nach der Partie konnte der ehemalige deutsche Bundesligaspieler darüber lachen: "Im Spiel war ich fokussiert und etwas verdutzt. Im Nachhinein ist es aber schon eine witzige Aktion." Weitergeholfen haben Wallace die Informationen nicht wirklich, am Ende verlor Sheffield mit 0:1. Dennoch: Das Video vom Spickzettel- Diebstahl wurde zum Internet- Hit!