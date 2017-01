Video: Burgstaller verzweifelt an starkem Lindner!

Auf Schalke standen vor den Augen von ÖFB- Teamchef Marcel Koller alle drei Österreicher in der Startelf: Burgstaller und Schöpf bei den enttäuschenden Hausherren, Goalie Lindner bei Frankfurt. Letzterer freute sich über einen 1:0- Sieg, den Alex Meier (33.) fixierte - wobei dem Tor ein Foulspiel der Gäste voraus gegangen war. Burgstaller fand gute Chancen vor, traf in der 5. Minute nach Schöpf- Zuspiel zwar ins Netz, das Tor zählte aber wegen Abseits nicht. Seinen Kopfball in der 23. Minute drehte der fehlerlose Lindner über die Latte. Alle Highlights sehen Sie oben im Video!