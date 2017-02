Verrückt, was Ski- Fans alles für Bier machen!

Bier soll bei Ski- Fans sehr begehrt sein - wie sehr, wollten krone.tv- Reporter Michael Fally und sein Kameramann Manuel Hammelsbeck herausfinden. Sie verteilten gegen das Erfüllen von Challenges Freibier in der Innenstadt von St. Moritz. Für den Gerstensaft ging so mancher weiblicher Fan sogar so weit, unserem Kameramann einen Heiratsantrag zu machen.