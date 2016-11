Verrückt: Fans bringen Flughafen zum Kochen!

Verrückte Szenen vor dem Schlagerspiel in Brasilien: Mehr als 3000 Palmeiras- Anhänger versammelten sich am Flughafen in Sao Paulo und sorgten für eine Weltklasse- Stimmung - zu sehen oben im Video. Ihr Team machte sich auf den Weg zur wichtigen Partie bei Atletico Mineiro, das Spiel endete 1:1.