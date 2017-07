Verpfuschte OP und Co.: Marachs unglaubliche Story

Seit seinem Einzug ins Wimbledon- Finale ist Oliver Marach in aller Munde. Dabei hat Österreichs Doppel- Held eine veritable Leidenszeit hinter sich - Handgelenksprobleme, Bandscheibenprobleme, eine verpfuschte OP in Panama und mentale Turbulenzen inklusive. Im ausführlichen Gespräch mit Michael Fally spricht Marach sehr offen über Tiefs in der Karriere, das Abenteuer Wimbledon, den Davis- Cup, Stefan Koubek und die Nationalratswahlen in Panama.