US- Superstar Ohno: "Das ist viel mehr als Sport!"

S horttrack- Superstar Apolo Ohno hat in seiner Funktion als Botschafter die Special Olympics 2017 besucht. In der Eishalle Graz nahm er sich Zeit, um mit krone.tv über seinen Zugang zu den Special Olympics, seine Olympia- Goldene 2002 in Salt Lake City und die Kandidatur von Los Angeles als Austragungsort der Olympischen Spiele 2024 zu sinnieren.