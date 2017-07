Unglaublich! Oliver Marachs irre Leidensgeschichte

Seit seinem Einzug ins Wimbledon- Finale ist Oliver Marach in aller Munde. Dabei hat Österreichs Doppel- Held eine veritable Leidenszeit hinter sich - Handgelenksprobleme, Bandscheibenprobleme, eine verpfuschte OP in Panama und mentale Turbulenzen inklusive. Im ausführlichen Gespräch mit Michael Fally spricht Marach sehr offen über Tiefs in der Karriere ("Frustrierend, wenn du schon einmal in den Top 10 warst und dann nicht spielen kannst"), das Abenteuer Wimbledon, den Davis- Cup, Stefan Koubek und die Nationalratswahlen in Panama.