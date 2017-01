Unfassbar! Thiem packt diesen Zauberschlag aus

Am Mittwoch greift der Topgesetzte Dominic Thiem beim ATP- Turnier in Sydney ins Geschehen ein. Vor seinem Auftritt sorgte Österreichs Tennis- Ass bei einem Showturnier für ein spektakuläres Highlight. Seinen fulminanten Schlag gegen den Australier Bernard Tomic, der die Partie am Ende für sich entschied, sehen Sie oben im Video! Einfach nur überragend!