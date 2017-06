Torwart patzt: Fairplay geht mächtig in die Hose!

Dieses Fairplay ging mächtig in die Hose! In Südafrika kam es in der Partie zwischen FC Stellenbosch und den Black Leopards (1:3) zu einer völlig verrückten Aktion. Als der Stellebosch- Spieler den Ball zum gegnerischen Torwart zurückspielen will, verschätzt sich dieser komplett und das Leder springt über ihn ins Tor. Am Ende durfte der Unglücksrabe dennoch einen 3:1- Sieg bejubeln