Tischtennis: Das sagt Fegerl zu seinem Zittersieg

Stefan Fegerl hat bei den Tischtennis- Weltmeisterschaften in Düsseldorf die 3. Einzelrunde erreicht. Der Österreicher setzte sich am Donnerstag gegen den Slowenen Bojan Tokic hauchdünn 4:3 (6,9,- 8,- 8,- 9,9,8) durch. Was er Olaf Brockmann im Interview danach zu sagen hatte, sehen Sie hier.