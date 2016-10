Thiem: "Bresnik hat mein Leben verändert!"

Das neue Buch ist da: Thiem- Coach Bresnik präsentierte am Freitag "Die Dominic- Thiem- Methode". Darin spielt Dominic Thiem freilich eine zentrale Rolle. Nur: "Ob mir das so taugt, wenn das Buch in der Rangliste weiter nach oben kommt als ich selbst, weiß ich nicht", schmunzelte Thiem bei der Präsentation.