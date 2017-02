Tennis- Skandal: Schiri bricht sich Augenhöhle

Der Schiedsrichter, der vergangene Woche beim Davis- Cup- Duell mit Großbritannien (2:3) vom Kanadier Denis Shapovalov getroffen worden war, hat sich einen Bruch des Augenhöhlenbodens zugezogen. Arnaud Gabas sei am Samstag bereits operiert worden. Trotz der schweren Verletzung seien weder Hornhaut noch Netzhaut betroffen. Shapovalov hatte den Referee im abschließenden Match bei einem Wutausbruch am linken Auge getroffen und wurde disqualifiziert. Sein Team verlor dadurch das Duell. Shapovalov erhielt eine Geldstrafe von 7.000 US- Dollar (6.585 Euro).