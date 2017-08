Super- Freistoß von Chelsea- Ikone Didier Drogba!

Geniales Freistoßtor von Didier Drogba! Der 39- jährige Ex- Chelsea- Stürmer erzielte am Sonntag einen fantastischen Treffer für Phoenix Rising in der United Soccer League (USL), der zweiten Liga in den USA - zu sehen oben im Video. Die Partie gegen die Reserve von LA Galaxy gewann der Kicker aus der Elfenbeinküste mit seinem Team 2:0!