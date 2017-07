Sturms Foda überzeugt: "Schaffen den Aufstieg!"

Sturm Graz steht bereits nach dem ersten Spiel bei der Rückkehr in den Europacup mit dem Rücken zur Wand! Nach der 0:1- Niederlage im Hinspiel in der Europa- League- Qualifikation gegen Mladost Podgorica müssen die Grazer am Donnerstag (20.30 Uhr) gewinnen. krone.tv hat beim Bundesliga- Saisonauftakt- Event mit Sturm- Coach Franco Foda gesprochen. "Wir sind in der Lage das Spiel zu drehen", ist der Deutsche überzeugt.