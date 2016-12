Stichwunden! Besiktas- und Kiew- Fans drehen durch

Vor dem Champions- League- Spiel zwischen Dynamo Kiew und Besiktas Istanbul (6:0) ist es am Dienstag zu schweren Ausschreitungen zwischen Fans beider Klubs gekommen. Rund 600 Personen gingen in der Nähe des Olympiastadion in der ukrainischen Metropole teilweise auch mit Messern aufeinander los, danach mussten zehn Personen wegen Stichwunden ins Spital eingeliefert werden.