"Stehe zu Fehlern!" Lechner ist Schiri der Saison

Sein Name steht für Qualität: Harald Lechner ist zum Schiedsrichter der Saison in der Tipico Bundesliga gewählt worden. Was diese Auszeichnung für ihn bedeutet, warum er überhaupt Schiedsrichter wurde und welche Anforderungen er mit sich bringt, verrät er im Bundesliga- Talk im "Krone"- Sport- Studio.