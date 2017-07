Startschuss erfolgt! So heiß ist die Beach- WM

Der Startschuss ist erfolgt. Die Beachvolleyball- WM auf der Donauinsel ist in vollem Gange. krone.tv- Reporter Michael Fally sah sich am Freitag am Gelände um - und traf heiße Beachgirls, einen coolen Rapid- Kapitän, einen tiefenentspannten Alex Horst und einen Comeback- wütigen Dominic Heinzl.