Spektakulär: Formel- 1- PS- Show mitten in London

Spektakuläre Formel- 1-Action und das mitten in London. WM- Spitzenreiter Sebastian Vettel und Co. brannten am Mittwoch bei einer PS- Show reichlich Gummi in den Asphalt. Sichtlich zur Freude der rund 100.000 Fans.



Gut möglich, dass das Brüllen der Boliden in Zukunft öfters im Herzen Londons zu hören sein wird. Ein Formel- 1-Rennen in London - nach dem drohenden Ausstieg von Silverstone durchaus denkbar. Für die Stadt, für die Fans, und auch für die Fahrer.