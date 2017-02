So will Red Bull die MotoGP aufmischen

Der österreichische Motorrad- Hersteller KTM hat am Montag am Sitz der Motorsport- Abteilung in Munderfing jenes Werksteam präsentiert, das in dieser WM- Saison erstmals an der "Königsklasse" MotoGP teilnehmen wird. Namensgebender Sponsor ist Red Bull, die beiden WM- Fahren sind Paul Espargaro und Bradley Smith.