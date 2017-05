So heiß ist der Surf Worldcup 2017 in Neusiedl

Der Surf Worldcup 2017 erreichte am Freitag seinen Hitze- Höhepunkt. Und das lag weniger an den Wetterbedingungen als viel mehr am heißen Auftritt von Wendy Night im kessen Bikini. Nicht nur nahm sie sich Zeit für ein Gespräch mit Michael Fally, sie wagte sich sogar - als einzige Besucherin - in den durchaus frischen Neusiedler See. Sehenswert!