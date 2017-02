Ski- WM extrem: In Jeans durch DIESEN Eis- Wahnsinn?

Die Ski- WM in St. Moritz ist in vollem Gange. krone.tv- Reporter Michael Fally hat sich umgesehen, was sich im sogenannten Engadin abseits der Rennpiste tut - und ist im Nachbarort Pontresina auf die Faszination Eis- Canyoning gestoßen. Ein einzigartiges Erlebnis an einem wunderschönen Ort, wie der Beitrag zeigt. Allerdings: Bergführer Anselm war leicht verblüfft, als Fally in Jeans und normaler Jacke antanzte ...