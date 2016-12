Skandal! Fan- Chaoten provozieren Spielabbruch

Einen Tag nach dem Spielabbruch in der französischen Meisterschaft wegen Böllerwürfen in Metz ist auch in Belgien ein Spiel abgebrochen worden. Die Partie Charleroi gegen Standard Lüttich wurde in der 67. Minute beim Stand von 1:3 vorzeitig beendet, nachdem Knallkörper, Feuerzeuge und Bierflaschen auf das Feld geworfen worden waren. Das Spiel war bereits davor zweimal unterbrochen worden.