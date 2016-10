Sexy Lindsey Vonn: Die besten Bilder der Ski- Queen

Keine andere Athletin ist im Ski- Weltcupzirkus so gefragt wie sie: Lindsey Vonn. Die US- Amerikanerin weiß sich zu vermarkten. Um ihr neues Buch "Strong is the new beautiful" zu promoten, ließ sie sogar auf Instagram die Hüllen fallen. Hier eine Auswahl ihrer besten Bilder in den sozialen Netzwerken.