Serben- Schocker trafen ÖFB- Team mitten ins Herz

Verrückte Partie in Belgrad: Die ÖFB- Abwehr schlief in der Anfangsphase bei einem Angriff der Serben und Mitrovic brachte den Gastgeber in Belgrad früh in Führung. Kurz danach gelang Sabitzer der Ausgleich für die Österreicher. Der Jubel hielt aber nicht lange: Mitrovic traf wenige Augenblicke später erneut - 2:1 für Serbien. In Hälfte zwei sorgte Janko aus Abseitsposition für den 2:2- Ausgleich. Tadic traf danach zum 3:2 für die Serben. Die Tore der spektakulären Partie sehen Sie oben im Video!