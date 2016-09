Schwab: "So etwas Lautes habe ich noch nie erlebt"

Rapid musste sich am Donnerstag in der Europa League gegen Athletic Bilbao mit 0:1 geschlagen geben. Was Coach Mike Büskens und die Spieler nach der Pleite zu sagen hatte, sehen Sie oben im Video. Vor allem die Panne des Schiedsrichters kurz vor der Halbzeitpause sorgte auch nach der Partie noch für ordentlich Geprächsstoff.