Schlieri: "Habe oft auf mich selbst vergessen"

Gregor Schlierenzauer zu Gast bei der Beachvolleyball- WM auf der Wiener Donauinsel. Der Skisprung- Superstar plaudert am Dach der gläsernen "Krone"- Redaktion mit krone.tv- Reporter über seine Hitzeresistenz, den Urlaub auf Ibiza, die bevorstehende Olympia- Saison und die in seiner so glanzvollen Karriere noch fehlende olympische Goldmedaille.